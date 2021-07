TeatroP: doppio appuntamento con Cappuccetto Rozzo

Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

I prossimi appuntamenti sono previsti domenica 25 e lunedì 26 luglio



La compagnia teatrale TeatroP continua la propria attività con IL CASTELLO DIVENTA TEATRO – Rassegna estiva di Teatro per famiglie con il quarto spettacolo dal titolo: Cappuccetto Rozzo, una produzione di La Casa di Creta di Antonella Caldarella, con Steve Cable e Antonella Caldarella, con le musiche originali di Steve Cable, burattini e scene di Tiziana Rapisarda e regia di Antonella Caldarella.

La storia è raccontata da un variopinto cantastorie straniero, che arriva con la sua fedele chitarra cantando la fiaba più amata e conosciuta dai bambini… e tutto andrebbe per il verso giusto se non fosse per Gigetto, un dispettoso burattino che, dopo una carrellata di gags, riesce definitivamente ad interrompere l’amico cantastorie per convincerlo a cambiare l’andamento della storia.

Stipulato il patto, la nuova storia comincia con un prologo musicale cantato insieme al pubblico e la scena si sposta nella baracca dei burattini dove una madre cerca la sua, per così dire, “dolce bambina”.

Venite a scoprire il resto del racconto e ricordate che si tratta di uno spettacolo con prenotazione obbligatoria al numero fisso 0968.437125 oppure al numero mobile 3935598348.

Affrettatevi a prenotarvi per il quarto appuntamento di domenica 25 luglio alle ore 18.00 al Parco Botanico o lunedì 26 luglio alle ore 21.00 negli spazi del Civico Trame con Cappuccetto Rozzo.

Costo biglietto singolo 5

Abbonamento a tre spettacoli 12€

Possibilità di acquisto biglietti online su piattaforma Liveticket https://www.liveticket.it/teatropestate

