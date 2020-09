Teatrop in scena con “Il Cartastorie: un principe piccolo piccolo”

Teatrop va in scena al Chiostro e al Civico Trame con lo spettacolo “Il Cartastorie un principe piccolo piccolo” il 26 e il 27 settembre

Tornano in città gli spettacoli della storica compagnia teatrop. Sabato 26 settembre al Chiostro Caffè Letterario (piazzetta San Domenico) e domenica 27 settembre al Civico Trame (via degli Oleandri) andrà in scena “Il Cartastorie: un principe piccolo piccolo”, per la regia di Piero Bonaccurso, con Greta Belometti e Piero Bonaccurso.

Il più famoso racconto di Antoine de Saint-Exupéry diventa uno spettacolo per famiglie e bambini. A metterlo in scena saranno Maestro Carta e Madame Papier che realizzeranno un laboratorio di origami e kirigami. Gli attori con l’aiuto del pubblico trasformeranno e lavoreranno la carta, fino a creare delle sorprendenti creazioni. La storia del piccolo principe diventerà, dunque, un’avventura fatta di magie con la carta, per scoprire nuove forme, nuove tecniche di gioco e nuovi modi riflettere, emozionarsi e divertirsi insieme.

Per la buona riuscita dell’evento e per consentire il rispetto delle norme, per il contenimento del virus Covid-19 e del distanziamento sociale, è necessario prenotare il proprio posto ai numeri: 0968.437125 o 320.0842525.

Per info rivolgersi a teatrop.

