TeatroP prende parte alla Festa Nazionale di UTOPIA

In linea con gli scopi e gli intenti di Utopia e della su Festa Nazionale , teatrop reint erpreta e rinnova un’antica forma di narrazione giapponese proponendo la rivisitazione di favole classiche dai finali inaspettati

Comunicato stampa

La compagnia teatrale made in Calabria si esibirà sabato 19 giugno nella tre giorni di incontri e spettacoli nell’Isola di Ventotene Utopia, l’Associazione italiana di Compagnie professionali che si occupano di Teatro per l’infanzia e la gioventù, anche quest’anno propone la Festa Nazionale di Utopia 2021: un evento che vedrà l’esibizione sul palcoscenico di teatrop con lo spettacolo Kamishibai. Con la regia e le scenografie di Pietro Bonaccurso, aiuto regia a cura di Felicia Andrea De Fazio e Greta Belometti nel ruolo di prima attrice, lo spettacolo ha fatto già il suo debutto lo scorso mese nella città di Lamezia Terme, quartier generale della compagnia.

Si è trattato di una rappresentazione itinerante che grazie alla sua versatilità ha permesso di adattarsi perfettamente alle esigenze legate alle nuove norme in materia di sicurezza da Covid19, e che ha iniziato alla ripresa delle attività teatrali dopo un lungo periodo di blocco. E quale migliore pubblico su cui voler interagire di nuovo se non le famiglie e i ragazzi profondamente segnati dalla mancanza di interazione che ha contraddistinto questo morbo mondiale? In linea con gli scopi e gli intenti di Utopia e della su Festa Nazionale, teatrop reinterpreta e rinnova un’antica forma di narrazione giapponese proponendo la rivisitazione di favole classiche dai finali inaspettati. La tre giorni prevista dalla Festa Nazionale di Utopia 2021 si terrà da venerdì 18 a domenica 20 giugno nei Giardini del Comune dell’Isola di Ventotene con un pot–pourri di performance teatrali pensate per un pubblico giovane.

Per saperne di più visita https://www.marameofestival.it/festa–nazionale–utopia/ e www.utopiateatroragazzi.it o la pagina FaceBook Utopia Teatro Ragazzi.