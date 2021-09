Teatrop. La quattro giorni conclusiva di Un castello da favola

Si conclude la rassegna teatrale Un castello da Favola di Teatrop con una quattro giorni costellati da spettacoli che si terranno nelle location più significative tra i luoghi della cultura calabrese: dall’Abbazia Benedettina di Lamezia Terme ai Castelli di Corigliano, Cosenza e Pizzo.

Un cartellone ricco di opere teatrali destinati ad un pubblico di adulti e bambini, allo scopo di sensibilizzare su più tematiche. In tal senso, per la ricorrenza dell’11 settembre, in ricordo dell’attentato alle Torri Gemelle, si esibirà il Teatro del Loto con Le vie del Buddha.

09 settembre Abbazia Benedettina di Sant’Eufemia Vetere 17.30 TEATROP – I Labdacidi invadono Terina e visita guidata 10 settembre Castello di Corigliano 17.00 INSTABILE – Biancaneve Musical 19.00 I TEATRINI – Le favole della saggezza 11 settembre Castello di Cosenza 17.00 INSTABILE – Biancaneve Musical 19.00 I TEATRINI – Le favole della saggezza 20.00 TEATROP – Uccelli extraordinari 21.00 TEATRO DEL LOTO – Le vie del Buddha 12 settembre Castello di Pizzo 17.00 INSTABILE – Biancaneve Musical Segue TEATROP – L’albero

Affrettatevi a prenotare i biglietti per il prossimo appuntamento previsto per il 9 settembre alle ore 17.30 con I Labdacidi invadono Terina a cura di Teatrop che si terrà tra le suggestive rovine dell’Abbazia di Sant’Eufemia Vetere, ad un passo dalla colonia magno-greca di Terina.

Seguiranno nei giorni successivi, come da programma, le compagnie Instabile con Biancaneve Musical, I teatrini con Le favole della saggezza e Teatro del loto con Le vie del Buddha, oltre alle produzioni di Teatrop quali Uccelli extraordinari e L’albero.

In linea con le normative vigenti in materia di contenimento del contagio da Covid19 è obbligatoria la prenotazione per ciascun evento al numero fisso 0968/437125 o al mobile 393.5598348.

Per restare aggiornato sugli eventi di TeatroP segui la pagina Facebook @compagniateatrop e il profilo Instagram Compagnia_teatrop!