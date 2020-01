Regionali. Furgiuele (Lega) su Raso: vittoria di un lametino che metterà al centro la sua città

Terminato lo spoglio, arriva il plauso del deputato Furgiuele circa i risultati ottenuti e l’elezione di Pietro Raso

COMUNICATO STAMPA

“Ero convinto che la forza della militanza vera, fattiva, a continuo contatto con la gente, ci avrebbe permesso di ottenere un risultato storico per Lamezia, il suo comprensorio e la provincia tutta.

Così è stato: l’amico, il militante Pietro Raso, nato a Lamezia e da sempre sensibile all’esigenza di riscatto della città, sarà il primo consigliere della Lega direttamente espresso dal nostro hinterland.

La sua elezione è per me, per noi che lo abbiamo sostenuto con grande passione, non solo un motivo di soddisfazione umana e politica enorme, ma la prova che quando si costruisce una compagine umile e laboriosa i risultati arrivano.

In questo caso l’elezione di Raso è il frutto di una programmazione avvenuta all’interno dei quadri dirigenti, sostenuta dalla voglia di portare Lamezia e il lametino nella massima assise regionale per porla al centro della futura agenda di governo.

Non saremo belle statuine, statene pur certi; ci faremo rispettare, non avalleremo nessun tentativo di svendita di questa fondamentale parte della nostra Calabria.

Uniremo le forze, io e Pietro, per riscattare la nostra comunità.

Non è un proclama, ma la naturale conseguenza di questo brillante risultato.

Per tale ragione ci butteremo a capofitto sulle pratiche piu’ urgenti, la sanità e il lavoro in primis.

Infine, un grazie forte, dal profondo del cuore a chi ha contribuito a costruire il partito della Lega anche nelle periferie, rivelatesi con il loro sostegno preziose.

E ovviamente giunga la mia gratitudine ai nostri elettori, che non tradiremo, ma che anzi coinvolgeremo ogni qualvolta ci sarà da dire la nostra nel prossimo governo regionale del centrodestra.

Inizia un’avventura in cui saremo protagonisti.”

Domenico Furgiuele