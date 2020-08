Tesoro Calabria parteciperà alle elezioni comunali di Soverato

COMUNICATO STAMPA

Il movimento civico Tesoro Calabria fondato da Carlo Tansi si impegnerà, con una sua proposta nelle elezioni comunali di Soverato, per favorire il reale cambiamento dell’attività politica e amministrativa: è ciò che chiedono i Cittadini per bene (e sono tanti) alle forze politiche che si preparano a candidarsi alle prossime elezioni comunali.

E’ infatti sotto gli occhi di tutti, nonostante i proclami e le “buone intenzioni” della amministrazione uscente, che il più importante centro urbano della costa ionica catanzarese, negli ultimi anni, per l’incapacità politica-burocratica ad utilizzare bene le notevoli risorse, europee e nazionali, a disposizione nei settori del turismo, dell’innovazione tecnologica e della riqualificazione urbana, e del sostegno sociale, perde sempre più le posizioni di centralità nell’offerta economica del comprensorio, diventando marginale rispetto ad altre realtà territoriali, che pur potendo contare su minori emergenze paesaggistiche e culturali, riescono ad essere più organizzate e attrattive.

Non vi è dubbio che i motivi di tale decadenza socio-economica, deve essere individuata, più in generale, nella inadeguatezza dell’attuale classe dirigente locale, incapace di rinnovarsi e di rinunciare ai privilegi di posizioni consolidate e consunti interessi clientelari, di sposare programmi di governo che abbiano come riferimento il sostegno alle attività economiche che, anche a causa dei problemi indotti dalla pandemia, attraversano una fase di grave crisi.

Dopo aver verificato, che nella prima fase della campagna elettorale, i partiti politici dei diversi schieramenti, concentrati più sulle diatribe interne che sull’esamina dei problemi del territorio, non sono stati in grado di presentare le linee guida di programmi amministrativi in grado di prospettare un reale ed efficace rinnovamento, il movimento civico Tesoro Calabria – che nelle ultime elezioni regionali ha ottenuto il lusinghiero risultato di circa il 7,5% dei voti (con 60.000 consensi di persone libere e perbene) – sta concretamente valutando di partecipare attivamente alle prossime elezioni comunali, con lo spirito battagliero e libero che lo contraddistingue, appoggiando candidature di carattere puramente civico, al di sopra delle contaminazioni e dei legacci dei partiti, con uno spirito combattivo e costruttivo, che mettano al centro del programma, la trasparenza, la lotta alla criminalità organizzata ed il rilancio delle attività economiche e sociali presenti nel vasto territorio comunale.