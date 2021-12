“Ti regalo il futuro”. Legambiente Lamezia organizza iniziativa sulla tutela ambientale

Un altro grande evento si è tenuto nella splendida mattinata di ieri nello spazio “Luci sotto le stelle”, un’area all’aperto che l’associazione Lamezia shopping ha allestito in occasione delle feste natalizie su Corso Nicotera e nel quale il Circolo Legambiente Lamezia Terme ha organizzato un importante iniziativa all’insegna della tutela ambientale dal titolo “Ti regalo il futuro”

Lo scopo della manifestazione è quello di offrire ai cittadini la possibilità di donare e donarsi un futuro più verde, contribuendo a ripopolare i parchi e avvicinando i più piccoli alle tematiche ambientali, partendo dal prendersene cura.

Un evento partecipato che ha visto il circolo cittadino impegnato a proporre per Natale un regalo assolutamente originale e in perfetto stile green.

Molti i genitori e i nonni, infatti, che quest’anno hanno deciso di regalare ai più piccoli un albero, che verrà piantato in primavera in alcuni parchi della città, albero che crescerà insieme a loro e del quale dovranno prendersi cura.

Un modo originale per dotare la città di spazi verdi dove grandi e bambini possono ritrovare il proprio benessere e rimanere in contatto con la natura.

“L’iniziativa è stata un grandissimo successo – ha commentato l’avv. Gianni Arena, responsabile territoriale del circolo – sono stati venduti 32 alberi su 30, messi a disposizione dall’amministrazione comunale, in meno di due ore. Questo dimostra la sensibilità verso le tematiche ambientali da parte dei lametini che hanno scelto di fare un regalo sui generis. Un ringraziamento speciale va all’azienda Vivai Milone per aver cofinanziato l’evento e partecipato attivamente alla manifestazione, dimostrando il suo spirito green, in perfetta sintonia con quello Legambientino.” – conclude Arena.