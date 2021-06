Tifosi del Sambiase mantengono la promessa: a piedi fino a Paola!

Un tifoso del Sambiase, Giovanni Armenia, alla ripresa del campionato di Eccellenza ha fatto un voto: se i giallorossi fossero stati promossi, sarebbe andato a piedi fino a Paola a rendere grazie a San Francesco

A lui si sono subito accodati i fratelli Vittorio e Pasquale Rubino, anche loro supporter sambiasini.

Domenica scorsa il Sambiase ha ottenuto la promozione in serie D e i tre tifosi quest’oggi hanno mantenuto la loro promessa.

Si sono infatti incamminati a piedi dalla chiesa di San Francesco di Sambiase lungo la strada statale 18 “Tirrena Inferiore” per raggiungere il santuario del frate taumaturgo.

È stata dura affrontare sotto questo caldo tutta questa fantastica impresa – racconta in un post su facebook Giovanni – in alcuni momenti pensavamo di non farcela ma la voglia di arrivare alla vetta era tanta, soprattutto per la devozione che noi e il nostro paese abbiamo per San Francesco. Oggi abbiamo scritto un altro pezzo di storia e siamo fieri D tutto ciò!