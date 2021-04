Tina Anselmi: dalla Resistenza al Servizio Sanitario Nazionale

Webinar con Anna Vinci domenica 25 aprile promosso dal blog di Ippolita Luzzo

In occasione del 25 aprile, il blog di Ippolita Luzzo “Il regno della Litweb” propone un momento di confronto sulla figura di Tina Anselmi, dalla battaglia negli anni della Resistenza alla fondazione del servizio sanitario nazionale.

Interverranno Anna Vinci, biografa di Tina Anselmi, la giornalista di “Repubblica” Giovanna Casadio, la docente Michela Cimmino, la blogger Ippolita Luzzo. Coordina Salvatore D’Elia.

Partendo dal libro di Anna Vinci, “Storia di una passione politica”, il webinar vuole approfondire la figura e l’impegno di Tina Anselmi richiamando un messaggio sempre attuale di mobilitazione delle coscienze, di impegno personale e collettivo a salvaguardare i valori costituzionali, nati dalla Resistenza, non come conquiste acquisite una volta per sempre ma da consolidare e rafforzare ogni giorno. “Affinché il tempo – dichiara Tina Anselmi nella biografia scritta da Anna Vinci – non ne consumi il patrimonio morale, civile e politico.” Tra questi valori vi è quello del servizio sanitario nazionale, nato grazie all’intuizione e alla determinazione di Tina Anselmi, un patrimonio di cui in particolare nell’ultimo anno abbiamo compreso la vitale importanza e il dovere di sostenerlo con un’azione politica quotidiana.

Diretta a partire dalle 15.30 di domenica 25 aprile sulla pagina facebook del blog https://www.facebook.com/Regno-della-Litweb-214681135610451

L’iniziativa è inserita nel programma nazionale del Maggio dei Libri 2021

Ippolita Luzzo