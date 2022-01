Tiriolo. Corso base di “Potatura dell’Olivo allevato a Vaso Policonico Semplificato”

Il recupero delle antiche professioni ed il rispetto del territorio è parte del futuro occupazionale della nostra Terra

Con questa premessa, a Tiriolo (CZ) nell’area dell’oleigicio Torchia, il 30 e 31 gennaio prossimi, si terrà il corso base di “Potatura dell’Olivo allevato a Vaso Policonico Semplificato”.

Un corso BASE valido per l’iter di Potatore Certificato della Scuola Potatura Olivo. L’iniziativa è un punto di partenza per la ricoperta di un lavoro che attrae sempre più molto giovani e che però spesso non trova gli esperti adatti a dare il giusto insegnamento, in questo caso grazie alla Scuola Potsturs Olivo, diretta dal professor Giorgio Pannelli, è creata una ottima opportunità.

Possono partecipare sia l’hobbista, che intende gestirsi gli olivi, capire come trattarli, a chi affidarli e sia il professionista esperto che desidera aggiornarsi sulle tecniche moderne e approfondire le sue conoscenze “sull’Albero-Olivo”.

In questa due giorni il programma prevede anche un ripasso dei principali aspetti anatomici e fisiologici dell’olivo le possibili integrazioni, convenienti per mantenere sano il territorio preservandolo dalle avversità rispettandone la biodiversità.

Si potatno piante di ogni età e tipologia stando attenti a zone vegetative e produttive. Particolare attenzione è posta sulle varietà locali e le problematiche dovute al riscaldamento globale. Per chi volesse partecipare di seguito i nomi dei docenti ed i contatti

Docente: Antonino Filippo Lonobile, Vice-direttore, Scuola Potatura Olivo

– Promotori e Segreteria del corso: Potatore Certificato e delegato di zona

— Giuseppe Mauro al 388.8992588 – mail: mauro.potature[@]libero.it

—– Manolo Guzzo al 340.1282447 – mail: manolo.guzzo[@]hotmail.it

(Si accettano già ISCRIZIONI. Il corso verrà svolto nel totale rispetto delle misure Anti Covid dettate dal DPCM del momento)

Al termine del corso verrà rilasciato l’Attestato di Partecipazione valido per l’iter formativo di “Potatore Certificato della Scuola Potatura Olivo” diretta da Dott. Giorgio Pannelli www.scuolapotaturaolivo.it