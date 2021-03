Tiriolo (CZ). Sindaco ai cittadini: limitate gli spostamenti allo stretto necessario

Di seguito il post:

Considerato che continuano a giungermi comunicazioni di casi di positività Covid-19 rilevati con tampone rapido antigenico, in attesa di imminenti disposizioni urgenti finalizzate a tutelare la salute pubblica, mi vedo costretto a chiedere alla cittadinanza tutta di limitare da subito gli spostamenti alle strette necessita’, come, ad esempio fare la spesa o lavorare, ma e’ necessario evitare di spostarsi per cose superflue.I soggetti risultati positivi sono pregati di contattare immediatamente tutte le persone con cui sono entrate in contatto e di raccomandare loro di isolarsi in casa e avvertire il proprio medico di medicina generale e/o il sindaco (331 642 19 10) o di inoltrare un messaggio wathsapp comunale (337 12 13 973) per gli adempimenti burocratici.