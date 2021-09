Tour in kayak, escursione tra la bellezza della Riviera dei Tramonti

L’acqua calda del mare, al calar del sole del giorno 18 settembre, attende il ritorno delle imbarcazioni che, da due anni, hanno “viaggiato” solo nell’ itineranza passionale sportiva, a causa dell’immobilità del Covid 19

Il sole cerca il mare per un tramonto luminoso che vuole avvolgere di colore rosso i coraggiosi kayakisti. Questi, quasi “naufraghi salvati” dal virus, si immergono nella luminosità del sole, prima che scompaia: quel tramonto segna, sì, la fine del tour ma porta la promessa di una nuova alba.

E’ stato un tour – spettacolo talmente bello ed emozionante da essere vissuto da tutti noi, presenti, come un rito per i doni naturali del mare e del sole tra le barche che galleggiano nel roseto color crepuscolo della Riviera dei Tramonti, pronta a ricevere gli atleti per la premiazione. Sullo sfondo, i due vulcani dello Stromboli e dell’Etna applaudono al sogno della signora Caterina Bertolusso dell’Associazione Nazionale “I veterani dello sport” della sede di Falerna lido, che consegna agli atleti una medaglia commemorativa.

Con l’animo traboccante di doni naturali così singolari per il territorio calabrese, il Circolo Nautico Lametino, nella persona del suo presidente Aldo Puja, porge i ringraziamenti per la collaborazione ai titolari dei ristoranti: “La conchiglia”di Acconia e Coolbay Resort di Gizzeria, Riva Restaurant lounge di Falerna e Pizzeria del Golfo di Nocera Terinese, luoghi balneari di partenza, transito, soste e arrivo.

Un ringraziamento anche all’associazione “Riviera dei Tramonti” rappresentata dal dottor Giampiero Scarpino, con l’augurio di portare avanti il meraviglioso progetto turistico della costa Tirrenica Catanzarese che accoglie l’Aeroporto internazionale di Lamezia Terme.

Già si avvia l’organizzazione affinché nel 2022 il tour in kayak della Riviera dei Tramonti nella seconda edizione, possa registrare iscrizioni di canoisti nazionali ed internazionali.