Tradingcenter.it spiega come investire con successo con Etoro

Per investire online e per fare trading digitale con i principali assets finanziari è necessario creare un conto di investimento con un broker online

In Italia i clienti possono scegliere tra diverse piattaforme che hanno ottenuto l’autorizzazione della Consob e che dunque possono essere considerate legali e sicure.

Uno dei broker che ha riscosso maggior successo tra gli investitori italiani è eToro, un broker che ha saputo distinguersi per la semplicità di utilizzo e per la completezza della sua piattaforma online, ma anche per la qualità dei servizi e degli strumenti finanziari messi a disposizione dei clienti.

Investire con eToro: i consigli di Tradingcenter.it

Che eToro sia uno dei migliori broker per gli investimenti online in Italia è ormai fuori discussione, ma aprire un conto di investimento su una piattaforma sicura non è sufficiente per generare dei profitti. Gli esperti di Tradingcenter.it hanno deciso di scrivere una guida dedicata interamente ad etoro, nella quale vengono proposte una descrizione dettagliata di questa piattaforma ed un’analisi degli strumenti di investimento disponibili.

Gli stessi esperti si sono anche resi disponibili per dare dei consigli di investimento, che fanno riferimento sia ad alcune caratteristiche specifiche di eToro, sia alla gestione del capitale e delle operazioni finanziarie in generale.

Investire con un portafoglio differenziato

Il primo consiglio è di non puntare tutto il proprio budget su un unico asset, ma scegliere invece di differenziare gli investimenti. Questo non significa investire casualmente aprendo nuove posizioni finanziarie senza seguire alcun criterio, ma essere consapevoli che ogni investimento comporta un rischio e che uno dei vantaggi di un portafoglio differenziato consiste proprio nella riduzione del rischio di investimento.

Sono molti gli investitori di successo che hanno creato la loro fortuna investendo il capitale in settori differenti ed aprendo sia delle posizioni finanziarie in grado di generare un potenziale profitto a breve termine, sia posizioni finanziarie per il medio-lungo periodo.

Studiare i settori su cui si investe

Un altro ottimo consiglio dei professionisti di Tradingcenter.it è di investire del tempo nella formazione personale, approfondendo con interesse gli argomenti relativi ai settori in cui si decide di investire. I traders con le migliori performance sono accomunati dalla conoscenza del mercato e dalla capacità di analizzare i grafici e gli andamenti degli assets con cui scelgono di investire.

Anche se con lo studio non è possibile prevedere con certezza assoluta l’andamento dei mercati, l’analisi dettagliata dei grafici in tempo reale e dello storico dei vari assets aiuta ad individuare dei segnali di investimento, che possono contribuire alla riduzione del rischio e portare complessivamente a delle performance migliori.

Seguire gli investitori di successo

Un consiglio per chi si è avvicinato da poco al mondo del trading online è di seguire gli investitori di successo. Il broker eToro è diventato famoso in Italia anche grazie alla sua funzione CopyTrader, vantaggiosa sia per gli investitori che decideranno di diventare degli influencer del trading online, sia per i clienti con poca esperienza.

La funzione CopyTrader consente agli investitori esperti di creare una community, all’interno della quale potranno accedere tutti i clienti meno esperti alla ricerca di suggerimenti per investire online. La funzione di social trading dà dunque ai clienti alle prime armi la possibilità di copiare le operazioni finanziarie degli esperti allo scopo di far fruttare il capitale a disposizione.

Ciascun cliente potrà scegliere l’investitore da seguire tenendo conto della tipologia di assets e del rischio di investimento. I vari investitori hanno infatti propensioni al rischio differenti e propongono anche dei potenziali guadagni differenti: più alto è il potenziale guadagno, maggiore è il rischio che bisogna essere pronti ad assumersi, dunque ogni operazione finanziaria deve essere ponderata.