Un centauro ha perso la vita oggi pomeriggio sulla SS280 dei Due Mari



L’uomo, per cause ancora in fase di accertamento, ha avuto un incidente in maniera autonoma, ovvero senza il coinvolgimento di altri veicoli.

Al momento la SS280 direzione Catanzaro è chiusa con uscita obbligatoria al km 11,800.

Sul posto le autorità per la gestione del traffico e i rilievi e gli accertamenti.

Seguiranno aggiornamenti