Tre candidati contro Occhiuto – Spirlì. Centrodestra ringrazia dirigenti PD

A quanto pare sarebbero addirittura tre i candidati alla presidenza in Calabria a doversi dividere i voti degli elettori che non intendono votare il tandem Occhiuto-Spirlì

Comunicato Stampa

Il centrodestra, che ha governato un anno in più indisturbato, ringrazia di nuovo i dirigenti del PD.

Ricordo che non c’è ballottaggio e secondo turno come per i sindaci.

Chi prende un voto in più vince, governa ed ha la maggioranza.

Gianni Speranza