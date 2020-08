Sospese le manifestazioni musicali del cartellone estivo Marestate2020, difficile far rispettare le regole

L’Amministrazione comunale di Trebisacce ha deciso di sospendere tutte le manifestazioni con intrattenimento musicale nell’ambito del Cartellone estivo Marestate 2020.

Tale decisione è stata assunta a seguito dell’ordinanza del Presidente della Giunta regionale datata 13 agosto 2020, ma anche dell’aumento esponenziale dei casi positivi di Codid-19, in continua crescita giornaliera.

Si è ritenuto di sospendere tutte le attività di intrattenimento musicale per evitare assembramenti che potessero in qualche misura favorire la diffusione dei contagi.

“E’ stata una scelta sofferta e dolorosa – ha dichiarato il sindaco di Trebisacce Avv. Franco Mundo – assunta in accordo con tutti gli amministratori. I dati in nostro possesso ci dicono che Trebisacce è piena di turisti e avremmo voluto condividere con tutti un sano e bellissimo intrattenimento per allietare le vacanze. Purtroppo abbiamo riscontrato che è molto difficile far rispettare le norme anti diffusione del covid-19, per quanto l’impegno nel farlo sia stato massimo. E’ il momento della responsabilità, perciò abbiamo maturato questa decisione. Ci scusiamo per l’inconveniente, forti della la speranza di poter presto festeggiare e abbracciarci tutti insieme”.

red.