Rosario Piccioni (Lamezia Bene Comune) chiede a Trenitalia e RFI di attivarsi immediatamente per realizzare una pensilina nella stazione di Sambiase e di provvedere con maggiore frequenza alla cura e alla vigilanza del sito ferroviario



Comunicato stampa

Abbiamo appurato in prima persona la mancanza di una pensilina nello spazio di attesa treni della stazione di Sambiase. Abbiamo inoltre ricevuto numerose segnalazioni da tanti cittadini e famiglie dei gravi disagi che questa situazione sta provocando. E’ inaccettabile, a ormai due anni dalla riattivazione di quella stazione, che, se non fosse per una piccolissima copertura sufficiente al massimo per una o due persone, manchi una struttura fondamentale per gli utenti, in estate per ripararsi dal caldo e nel periodo invernale dalla pioggia. Chiediamo con urgenza alla Regione e agli amministratori regionali di Trenitalia e Rete Ferroviaria Italiana di attivarsi immediatamente per realizzare una pensilina nella stazione di Sambiase, in particolare visto che con la ripartenza dell’anno scolastico tanti studenti della nostra città utilizzeranno il treno per spostarsi verso le scuole superiori e tornare a casa.

Colgo l’occasione per chiedere a Trenitalia e Rete Ferroviaria italiana di provvedere con maggiore frequenza alla cura e alla vigilanza del sito ferroviario, soprattutto a tutela della sicurezza dei nostri ragazzi che frequenteranno la stazione nei mesi scolastici e per prevenire situazioni di abbandono e degrado che purtroppo abbiamo conosciuto negli anni in cui il servizio ferroviario a Sambiase è stato sospeso