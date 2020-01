Triplo Giuggioloni e la Vigor 1919 affonda il Guardavalle

Torna alla vittoria la Vigor 1919 contro il Guardavalle dopo il rocambolesco pareggio di sabato scorso

Partenza sprint per la Vigor 1919 che pressa in area avversaria. All’8’ tiro di Andricciola dalla trequarti respinto da Scuteri. Un minuto dopo tiro di Buccinna’ respinto ancora dall’estremo difensore, sulla ribattuta traversa di Piacente.

All’ 11’ si fa vedere il Guardavalle con Pilato, Lanzo attento, respinge con i pugni. Al 15’ Buccinna’ come un treno sulla destra serve in aria Sacco che colpisce il palo. Al 37’ di testa Tarzia manda alto.

Al 41’ fermato in area Buccinna’ fallosamente, per l’arbitro non è rigore.



Nella ripresa al 2’ minuto Scarpino pericoloso. Al 13’ Rigore per la Vigor, dal dischetto Giuggioloni sigla il vantaggio dei padroni di casa (1-0). Al 27’ raddoppio di Giuggioloni con un sinistro all’incrocio dei pali. (2-0). Al 30’ bella parata di Scuteri su Scarpino.

Al 45’ Matarazzo verticalizza per Scarpino che accentra per Giuggioloni che firma la sua tripletta personale e si porta a casa il pallone.

VIGOR 1919 – GUARDAVALLE 3-0 (13’st, 27’st, 45’st Giuggioloni)

VIGOR 1919: Lanzo, Gatto, De Grazia, Bruno (56’ Giudice),Tarzia, Monteleone (86’ Pellegrino), Buccinna’, Andricciola(82’ Matarazzo), Piacente (56’ Giuggioloni), Sacco (45’ Scarpino), Rocca. Cerra, Cittadino, Calidonna, Perri.

GUARDAVALLE: Scuteri, Pilato (60’ Galati, 73’ Sama’), Fraietta, Cavallaro, Tassone (82’ Carlutti), Randazzo, Condemi, Iriebisaro (57’ Vetrano), De Masi, Vetrano (67’ Rugani S.).