Tripodi (FI), da Giunta Occhiuto provvedimenti epocali per Reggio e provincia

Le azioni concrete prodotte in soli 3 mesi dalla Giunta Regionale guidata dal Presidente Occhiuto sono provvedimenti di portata epocale per Reggio e la sua provincia

Comunicato Stampa

Il Presidente, la vicepresidente Princi e all’assessore Minasi hanno presentato importanti misure, con ingenti investimenti, per rilanciare un territorio strategico: 25 presidi sanitari, 65 milioni di euro per la strada di Polsi, 20 milioni di euro per la strada a scorrimento veloce Reggio-Cardeto, 20 milioni di euro per quella Campo Calabro-S.Roberto, e poi ancora 3,5 milioni di euro per la seggiovia di Gambarie, 2 milioni di euro stanziati per celebrare il 50° anniversario dal ritrovamento dei Bronzi di Riace, e la realizzazione di 2 uffici di Prossimità giudiziaria.

Un cambio di passo evidente dato alla Regione in questi primi mesi di legislatura e uno sprint che il presidente Occhiuto dimostra di voler imprimere ad ogni progetto del suo governo.

Reggio e la Calabria aspettavano da anni questo coraggio e questa determinazione. Siamo in prima linea come deputazione nazionale al loro fianco per contribuire a rendere la nostra Regione modello di buongoverno.

Lo afferma in una nota Maria Tripodi, deputata calabrese di Forza Italia, a margine dell’incontro tra i vertici dell’amministrazione regionale e i sindaci dell’Area Metropolitana.