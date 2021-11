Tris della Vigor Lamezia Calcio 1919 sul Badolato

Ritorno alla vittoria per la Vigor Lamezia Calcio 1919 dopo il passo falso di sabato scorso in casa col Guardavalle

I biancoverdi sfoderano un’ottima prestazione e si portano a tre punti dalla vetta, condivisa da Parghelia e San Calogero.

Dopo una prima fase di studio i lametini prendono il pallino del gioco e, dopo due occasioni mancate da Palumbo e Michienzi, in due minuti piazzano un uno-due micidiale che stende il Badolato.

Al 44′ splendida palla in verticale di Michienzi per Russo che taglia alle spalle della difesa e trafigge Chiefari con un diagonale rasoterra.

Un minuto più tardi è Mano a conquistare palla a centrocampo, dai 40 metri disegna una parabola che scavalca il portiere e si infila sotto l’incrocio.

Al 12′ della ripresa il Badolato resta in 10 per l’espulsione di Matteo Carnovale per doppia ammonizione.

Al 24′ e al 25′ Russo per ben due volte si trova da solo davanti al portiere, ma si lascia ipnotizzare dall’estremo difensore e fallisce il terzo gol.

Al 30′ Cannella si invola verso la porta, salta il portiere e calcia da posizione defilata, la palla si insacca ma l’intervento di un difensore che toglie via il pallone inganna l’arbitro che fa proseguire.

Al 43′ è il Badolato a sfiorare la rete con Fiorenza che supera Cerra con un pallonetto ma Gallo con uno strepitoso salvataggio in scivolata salva sulla linea.

Al 47′ la Vigor Lamezia fa tris: splendida azione di Gallo sulla destra che salta in progressione due uomini e serve un assist al bacio per l’accorrente Di Cello che da due passi non sbaglia.

Ottima gara dei lametini che riscattano subito l’opaca prova col Guardavalle.

Prossimo turno sabato 20 novembre in casa col Parghelia.

BADOLATO – VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919 0-3

BADOLATO: Chiefari, Romeo, Carnovale Matt., Quaranta, Romeo, Papaleo, Sgambelluri, Carnovale Mar, Spanò, Cosentino, Fiorenza. A disposizione: De Filippis, Morello, Piccaluga, Paparo, Pultrone, Audino, Catania, Samà, Menniti. All. Squillace

VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919: Cerra, Gallo, Cossu, Mano, De Grazia, Fioretti, Palumbo, Michienzi, Russo, Sisca, Cannella. A disp. Serratore, Chirico, Bilotta, Vaccaro, Gaetano, Greco, Di Cello, Cuomo, Catanzaro. All. Fioretti