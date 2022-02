Trovato con marijuana e cocaina nascoste nel freezer, arrestato

Nella mattinata del 17 febbraio, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Catanzaro traevano in arresto un soggetto, gravato da vari precedenti di polizia, già detenuto agli arresti domiciliari per altro procedimento, perché trovato in possesso di circa 22 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana e circa 6.5 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina suddivisa in due involucri, nonché di un bilancino di precisione perfettamente funzionante, occultati all’interno di un freezer.

Su disposizione della Procura presso il Tribunale di Catanzaro, l’uomo veniva sottoposto agli arresti domiciliari.

Il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari.