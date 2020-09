Trump: Usa avranno il vaccino nel giro di qualche settimana

In Germania disponibile a metà del 2021

Gli Stati Uniti avranno un vaccino contro il coronavirus nel giro di settimane. Lo afferma Donald Trump in un’intervista a Fox.

Il capo della Casa Bianca ha negato di esercitare pressioni per accelerare i tempi, in modo da presentare il vaccino prima delle elezioni presidenziali di novembre: “Non lo faccio per ragioni politiche, voglio il vaccino, velocemente”, ha detto. E appena sarà disponibile, ha aggiunto, il governo sarà pronto a farlo distribuire, “immediatamente”.

Il vaccino Anticovid in Germania potrà essere disponibile per molte persone soltanto a metà dell’anno prossimo.

Lo ha detto la ministra dell’Istruzione e della Ricerca Anja Karliczek a Berlino, in conferenza stampa con il ministro della Salute Jen Spahn, sottolineando l’aspetto centrale della “sicurezza” del farmaco. La ricerca in Germania “fa progressi veloci” e il governo è “fiducioso”, “ma dobbiamo ancora dire che non siamo ancora dove vogliamo. E non sappiamo cosa può succedere nelle prossime settimane”, ha spiegato.