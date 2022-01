Turino ad Occhiuto: aeroporti, adesso è il momento delle scelte

Riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta del presidente di Calabria Sociale, Gianfranco Turino, al presidente Occhiuto

Egregio Governatore

Applaudo alla tua ferma presa di posizione per gli aeroporti, con la volontà di una gestione effettuata dalla regione, in modo da evitare trucchi e trucchetti di qualche personaggio, quale burattinaio, che tira i fili, per impossessarsi, come privato, di un bene pubblico che rappresenta l’intera collettività calabra.

La nostra regione, non hai certamente necessità di sentirlo dire, ha estremamente bisogno del nuovo per poter entrare nel novero dei complessi che contano, ricordando, sommariamente, che non abbiamo una rete ferroviaria efficiente, ancora ferma a macinare tempo e “sbuffi” del passato, un via superficie che, per quanto effettuato con mezzi moderni, è stressante, lungo, inaccettabile nello spazio del congiungimento veloce.

I nostri porti non hanno la capienza e la capacità di fare da base turistico-commerciale, languano nel vuoto, completo, con pochi tour diretti solo alle varie isole del circondario.

Il trasporto aereo, con i suoi tre aeroporti, è uno scrigno non ancora del tutto aperto, un favoloso triangolo che copre zone geografiche differenti, consentendo il movimento di un flusso passeggeri senza intoppi o altro.

La gestione societaria del triangolo da parte SACAL, è diventata un oggetto misterioso, sistemazione, nelle alte sfere direttive, di personaggi presenti solo parzialmente, ma ricompensati a tempo pieno, o provenienti da aeroporti minori con rinnovi contrattuali e incarichi spesati, queste figure non sono arrivate per propria volontà; nessuno, prima, li conosceva. Sono state chiamate, per intervento di amici e conoscenti della politica, collocati, in aeroporto, decantati dai suggeritori ma fuori da ogni tipologia d’ambiente e di rapporti sociali.

Adesso è il momento delle scelte, egregio governatore, mettere mano, in modo primario, alla sostituzione di questa gente con dei locali che conoscono l’ambiente, non pretendano prebende esose o opzioni di presenza a spicchi, che sappiano dialogare con la base e con lo OO. SS e che, soprattutto, abbiamo la mente manageriale indirizzata a produrre traffico, collegamenti e accordi per rivalutare la regione attraverso il turismo, di cui il mezzo aereo è la velocizzazione del tempo e dello spazio.

Dopo i danni del coronavirus è necessaria una stretta collaborazione tra il sociale e il pubblico, per riaprire il dialogo del volo calabro, scartando senza remore, ogni tentativo di privatizzazione

Gianfranco Turino

Calabria Sociale