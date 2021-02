Turino: “Stiamo regalando soldi a persone che poi non ci rappresentano”

“E noi paghiamo!!!!!!!” afferma Gianfranco Turino, Presidente Calabria Sociale, in una nota sui privililegi dei parlamentari

Comunicato Stampa

In un momento, quello odierno, di enorme difficoltà economica, occupazionale e politica con governi ballerini della durata di una stagione, con una pandemia che ha ridotto all’osso risorse, servizi, civiltà e sociale, c’è chi continua a vivere come se tutto fosse normale.

Per meglio spiegare i fatti e per una analisi approfondita torna d’attualità un articolo pubblicato sull’Espresso di qualche tempo fa che affermava come il Parlamento aveva votato all’UNANIMITA’ un aumento di stipendio per i parlamentari pari a circa 1.135€ al mese, per questi personaggi che noi mandiamo a rappresentarci, il tema della ristrettezza economica non esiste, al contrario percepiscono emolumenti la cui consistenza è uno schiaffo alla morale e al sudore del collettivo che giornalmente si arrabbiata per arrivare decentemente a fine mese.

Rileggiamoci alcune cifre:

STIPENDIO: 19.150€ AL MESE; PORTABORSE: circa 4.030€ al mese (generalmente parente o familiare); RIMBORSO SPESE AFFITTO: circa 2.900€ al mese; INDENNITA’ DI CARICA: (da 335€ circa a 6.455€); TUTTI ESENTI DA TASSE più TELEFONO CELLULARE: gratis; TESSERA DEL CINEMA: gratis; TESSERA TEATRO: gratis; TESSERA AUTOBUS gratis; METROPOLITANA: gratis; FRANCOBOLLI: gratis; VIAGGI AEREO NAZIONALI: gratis; PEDAGGI AUTOSTRADE: gratis; PISCINE E PALESTRE: gratis; FERROVIE DI STATO: gratis; CLINICHE: gratis; ASSICURAZIONE INFORTUNI: gratis; ASSICURAZIONE MORTE: gratis; RISTORANTE: gratis; hanno diritto alla pensione dopo 35 mesi in parlamento mentre obbligano i cittadini a oltre 40 anni di contributi. Circa 103.000€ li incassano con il rimborso spese elettorali (in violazione alla legge sul finanziamento ai partiti), più i privilegi per quelli che sono stati Presidenti della Repubblica, del Senato o della Camera. (hanno a disposizione gratis un ufficio, una segretaria, l’auto blu ed una scorta sempre al loro servizio); La classe politica ha causato al paese un danno di 1 MILIARDO e 255 MILIONI di EURO.

La sola camera dei deputati costa al cittadino 2.215€ al MINUTO!!

Non ho idea se queste cifre sono state modificate, intendo dire ridotte cosa che non credo o piuttosto, cosa, plausibile aumentate.

Pensiamoci un attimo e rendiamoci conto che stiamo regalando soldi a persone che, poi, non ci rappresentano, ma fanno solo i propri interessi, sarebbe il caso di cominciare a mettere la parola fine a tutta questa serie di privilegi che offendono la coscienza collettiva e sociale.