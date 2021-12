Turismo: a Camigliatello Silano riaprono gli impianti sciistici

Strutture ferme da tempo. Tanti i turisti, sperano gli operatori



COSENZA. Hanno riaperto i battenti oggi gli impianti sciistici di Camigliatello, a Spezzano della Sila, in provincia di Cosenza, fermi da tempo.

Nel primo giorno di attività della stazione sciistica di Monte Curcio tanti gli sciatori sulle piste, complici le abbondanti nevicate degli ultimi giorni e per le festività natalizie di prevede il tutto esaurito.

A presidiare le piste le forze dell’ordine, che controllano anche il rispetto delle norme anti contagio.

Una data importante, quella di oggi, nella località della Sila Grande, non solo per per turisti e amanti degli sport invernali ma anche per commercianti e albergatori.

Intanto, a Lorica riaprono la pista bob, la ski area e campo principianti. In sospeso resta la questione degli impianti di risalita della struttura, che rientra nel comune di Casali del Manco, che dovrebbero ripartire nel nuovo anno. (ANSA).