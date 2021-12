Tutto pronto per l’iniziativa “Riscopriamo il… Centro Storico di Nicastro”, un percorso culturale e turistico della città di Lamezia Terme, sviluppato in collaborazione tra i volontari di Arci Servizio Civile “Cultura e Turismo a Lamezia”, e l’Amministrazione Comunale

L’idea si svilupperà attraverso una serie di visite guidate che avranno come obiettivo quello di accendere i riflettori sulle bellezze culturali, naturali lametine, costituendone volano di attrattiva turistica e promozionale.

Le visite guidate che si svolgeranno nei giorni 27-28-29-30 dicembre 2021 e 3-4-5 gennaio 2022, con una durata di circa due ore, offriranno ai partecipanti la possibilità di effettuare un suggestivo percorso scoprendo o riscoprendo i quartieri del centro storico dell’ex comune di Nicastro.

L’itinerario scelto consentirà, nella parte più alta, di ammirare l’ incantevole paesaggio della nostra città e del castello normanno-svevo che la sovrasta, riscoprendone così, antichi legami il cui eco risuona ancora lungo i vicoli del centro storico, con il sottofondo del silenzioso scorrere del fiume, nel tratto in cui lo si costeggia.

Per ogni giornata sono previsti due turni di visita, alle ore 10:30 e alle ore 16:00, entrambi con partenza nella parte alta del borgo di San Teodoro, presso Via dei Normanni – ingresso retro del castello normanno-svevo; da qui si raggiungerà la chiesetta della Veterana (i Cucchiarelli) per poi scendere, tramite un piacevole percorso costeggiante il fiume Canne, verso la fontana di Niola. Da qui si proseguirà, sempre in discesa, attraverso i vicoli dei quartieri San Teodoro, Santa Lucia e Timpone, chiudendo la passeggiata presso la statua di Federico II in Via Garibaldi.

Prima del percorso nel centro storico, è possibile effettuare una visita all’Antico Mulino e al bosco delle Fate, situato a pochi metri dal punto iniziale di partenza, grazie al supporto ed alla presenza dei soci dell’associazione culturale, “Antico Mulino delle Fate”, e seguirà gli orari indicati in locandina.

Le visite si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative anti contagio Covid-19 vigenti. Per poter partecipare si consiglia uno spirito di sana avventura ed un equipaggiamento sportivo e comodo: acqua, DPI (mascherina, gel igienizzante), scarpe e abbigliamento idoneo. È previsto un percorso di visita alternativo per le persone con fragilità motorie.

Info e prenotazioni: serviziocivile@comune.lamezia-terme.cz.it o sui social di Cultura Lamezia.