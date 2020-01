Lamezia. Tutto pronto per l’evento “Tradizioni ed eccellenze del Territorio”

Tutto pronto per l’evento “Tradizioni ed eccellenze del Territorio”, la cui inaugurazione è prevista per mercoledì 29 gennaio alle ore 17:30

Saranno presenti alla cerimonia S.E. Monsignor Giuseppe Schillaci, il Presidente della Provincia di Catanzaro Sergio Abramo, il Sindaco di Lamezia Terme Paolo Mascaro e le Forze dell’Ordine.

Sarà, inoltre, presente l’attore e comico Gianni Pellegrino con l’accademia del peperoncino calabrese.

La manifestazione che gode del gratuito patrocinio del Comune di Lamezia Terme, per la sua valenza di promozione del territorio, è organizzata dal gruppo “La Rosa” di Catanzaro in stretta sinergia con le associazioni del territorio.

Un evento che si pone non come mera esposizione dei prodotti del territorio da parte di aziende provenienti da tutta la regione, ma come ricco programma di convegni, dibattiti e persino mini corsi per assaggiatori di olio d’oliva. Tali corsi saranno rivolti a studenti degli Istituti Agrari ed Alberghieri e agli operatori del settore, che hanno già, con entusiasmo, manifestato la propria adesione.

L’amministrazione comunale plaude ad un evento che coniuga le peculiarità dell’ex comune di Sambiase, promuovendone l’aspetto didattico e promozionale a livello comunale e regionale. Siamo soddisfatti – ha dichiarato l’assessore Vaccaro – per l’organizzazione di una manifestazione che si presenta come un perfetto binomio di promozione territoriale ed evento culturale. Il dialogo con tutta l’amministrazione coniugato alla passione del mondo dell’associazionismo e dal lungimirante spirito imprenditoriale di privati cittadini, ha dato testimonianza che se pur in assenza di risorse economiche e spesso ostici iter organizzativi, la nostra città possa godere di eventi come questo, andando ad animare la vitalità economica del territorio e lo spirito di socialità e aggregazione.

Programma:

• Corso propedeutico di primo accostamento agli oli vergini di oliva, con il docente capo Panel Rino Rocca, così articolato:

• Giovedì 30 gennaio – venerdì 31 gennaio e lunedì 03 febbraio, dalle ore 09:00 alle ore 13:00, il corso sarà rivolto agli studenti degli Istituti Agrari ed Alberghieri, con il rilascio dell’attestato di partecipazione.

• Giovedì 30 gennaio e venerdì 31 gennaio dalle ore 16:00 alle ore 20:00, il corso sarà rivolto agli operatori del settore, con il rilascio dell’attestato di partecipazione.

Il corso, organizzato da AGCI Calabria ed A.CO.PR. OL, è gratuito ed avrà l’intento di valorizzare e sottolineare la qualità dell’olio calabrese.

• Sabato 01 febbraio ore 10:30 Tavola Rotonda dal tema

“Agricoltura e sviluppo locale: lavoro e innovazione. I Distretti del Cibo” Organizzato da Acli Terra Calabria

• Domenica 02 febbraio ore 10:00 convegno dal titolo “Progetto Bambù Gigante” a cura di AgriGreen Consulting, la coltivazione del bambù come coltura innovativa. Organizzato dal responsabile Luigi Talarico.

• Domenica 02 febbraio dalle ore 17:00, convegno dal titolo”Vitinicoltura, stato attuale e prospettive future”, con uno sguardo sui vitigni autoctoni.

Il convegno è organizzato da AGCI Calabria ed A.CO.PR.OL