«Uacchju ch’᾿un bbidi, cori ch’ ᾿un ddoli!»

Modo di dire che è traduzione puntuale del detto, di origine medievale, «quod non videt oculus cor non dolet», e che si adopera per significare che quanto non si vede fa soffrire di meno.

Ad onor del vero è un’espressione idiomatica di vasto respiro internazionale:

Arabo

البعيد عن العين بعيد عن القلب

Azero

Gözdən uzaq, ağıldan iraq

Bielorusso

Як сышоў з воч, так и з памяці проч

Bulgaro

Далеч от очите, далеч от ума

Catalano

d’allò que els ulls no veuen el cor no se’n dol

Ceco

Sejde z očí, sejde z mysli

Cinese

眼不見為淨

Coreano

눈에서 멀어지면 마음에서도 멀어진다

Curdo (Kurmanji)

دوورە چاوان دوورە دڵان

Danese

Ude af syne, ude af sind

Francese

Loin des yeux, loin du coeur

Frisone

Út it each, út it hert

Giapponese

去る者は日々に疎し

Hindi

आँख से दूर ना हो दिल से उतर जाएगा…

Inglese

out of sight, out of mind

(Una curiosità. Questo detto risale al lontano 1562. La frase “out of sight out of minde” fu citata per la prima volta in uno dei famosi epigrammi del poeta inglese John Heywood dal titolo “Woorkes. A dialogue conteynyng prouerbes and epigrammes”, ristampato poi nel 1867 dalla Spenser Society).

Italiano

Lontano dagli occhi, lontano dal cuore

Kazako

Көзден кетсе, көнілден кетеді

Latino

Procul ex oculis, procul ex mente

Olandese

Uit het oog, uit het hart

Persiano

از دل برورد هر آنكه از ديده برفت!!

Polacco

Czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal

Portoghese

Longe dos olhos, longe do coração

Portoghese

O que os olhos não veem, o coração não sente

Rumeno

Ochii care nu se văd se uită

Russo

с глаз долой, из сердца вон

Serbo

Далеко од очију – далеко од срца

Slovacco

Zíde z očí, zíde z mysle. || čo oči nevidia to srdce nebolí

Spagnolo

Ojos que no ven, corazón que no siente

Svedese

ut ur syn, ut ur sinne

Tedesco

Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß

Turco

gözden ırak olan gönülden de ırak olur

Ungherese

Távol a szemtől,távol a szívtől.

Ora, alla luce di questo elenco, sarò magari campanilista, ma mi tengo gelosamente il mio, con buona pace di tutti i polopoli, pardon, popoli, volevo dire, ahahah!

Prof. Francesco Polopoli