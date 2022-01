UGL-TA: assegnare la manutenzione del verde agli stagionali Sacal

Credo che sarebbe opportuno, da parte vostra, iniziare a dare risposte concrete a tanti dubbi e perplessità, su alcuni comportamenti Aziendali nella pubblicazione di Bandi emessi, senza tenere conto del bacino di unità lavorative a disposizione come gli Stagionali

Comunicato Stampa

Vorremmo consentitecelo, capire qualcosa in relazione all’ultimo momentaneo Bando fatto da Sacal Spa:

INTERVENTI DI MANUTENZIONE SIA ORDINARIA CHE STRAORDINARIA SULLE AREE A VERDE PRESENTI ALLINTERNO DEL SEDIME AEROPORTUALE PRESSO GLI AEROPORTI DI LAMEZIA TERME E REGGIO CALABRIA.

Data pubblicazione: 22/11/2021

Data scadenza:06/12/2021 entro le 12:00

Ovviamente ci domandiamo come mai non si possono utilizzare gli stagionali che Sacal ha lasciato a casa? Sarebbe un aiuto concreto ai padri di Famiglia in questo periodo di crisi di lavoro per colpa di questa Pandemia.

Per quale motivo, in un periodo particolare, Sacal non pensa a risparmiare offrendo la possibilità’ di utilizzare del personale pescando nel proprio bacino di Lavoratori?

Le solite voci di corridoio dicono che sono stati spese, alcuni anni fa, svariate somme per attrezzare il parco mezzi per lo sfalcio erba, con l’acquisto di un trattore con accessori che fine ha fatto?

Ci aspettiamo delle spiegazioni, ma soprattutto delle risposte concrete al più presto in merito a quanto citato.

Non e’ giusto, ne tanto meno serio ed umano tenere a casa i propri dipendenti, anche se stagionali, padri di famiglia, per poi Esternalizzare a ditte esterne il lavoro.

La SACAL, in questa ultima fase, anche complice il Covid 19, ha commesso una lunga serie di imprecisioni e sviste, ma questa è la più clamorosa, si preferisce spendere e non utilizzare il proprio e quanto già c’è in azienda.

Sarebbe realmente il caso di una revisione totale del come e del quando la SACAL si muove per i propri indirizzi, sempre più strani e su suggerimento di chi da consiglio fuori da ogni regola.

UGL Trasporto Aereo

Segreteria Regionale Calabria