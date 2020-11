Ultima intervista a Zuccatelli prima delle dimissioni

Quest’oggi è andato in onda uno speciale Pandora di Nadia Donato con l’ultima intervista a Giuseppe Zuccatelli, rilasciata pochi minuti prima delle sue dimissioni

L’ex commissario ripercorre il suo lavoro in Calabria, parla di questi giorni di gogna mediatica, del debito della Mater Domini, della stima per Gino Strada, dell’Ospedale di Paola non Covid, degli ospedali come quello di Lamezia Terme e di cosa serve fare con urgenza in Calabria.