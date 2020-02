Lamezia. Arti marziali: un’altra vittoria per la ASD Fisiodinamic

Un’altra vittoria in casa ASD Fisiodinamic per i ragazzi del maestro Antonio Ciliberto

Non sono una novità le vittorie della ASD Fisiodinamic, diretta dal maestro Antonio Ciliberto.

Battuti anche gli avversari provenienti da Napoli, nel corso dello stage di Arti Marziali.

Netta la supremazia dei lametini, che hanno saputo distinguersi in più ambiti: l’atleta Simone Torchia (1,75 x 78 kg, 29 anni) per l’evidente tecnica acquisita nel corso degli allenamenti in palestra, Umberto Isabella per velocità, Andrea Isabella vince di misura, Muhanad Zebari per una proiezione volante.

L’entusiasmo dei ragazzi si è accompagnato ai ringraziamenti rivolti al maestro che li segue quotidianamente, Antonio Ciliberto, che a sua volta ha dedicato l’ennesimo successo a Enzo Fajilla, presidente nazionale mga fijlkam comitato judo Calabria.

Non sono mancati, infine, i complimenti da parte dei coach Luigi Nicotera e Lina Ferraro.