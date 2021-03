“Un Anthurium nel cuore – in memoria di Francesco”. Prorogato il bando

Prorogata fino al 1 aprile la scadenza del bando per la seconda edizione del concorso letterario di poesie

Lamezia Terme – L’Associazione culturale “Un Anthurium per Francesco” proroga fino al 1 aprile la scadenza del bando per la seconda edizione del concorso letterario di poesie “Un Anthurium nel cuore – in memoria di Francesco”.

La partecipazione al concorso – ricorda l’Associazione – è completamente gratuita e rivolta ai soli maggiorenni.

Il bando è consultabile nella sezione “Documenti e Moduli” dal sito internet dell’Associazione: https://unanthuriumperfrancesco.altervista.org/