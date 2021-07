Un Anthurium nel Cuore, sabato 17 luglio saranno assegnati i premi

Si svolgerà sabato 17 Luglio 2021, alle ore 20, sul sagrato della Chiesa interparrocchiale di San Benedetto a Lamezia Terme, la seconda edizione del premio “Un Anthurium nel cuore”, dedicata quest’anno anche alla figura del sommo poeta Dante Alighieri, di cui ricorre il settecentesimo anniversario della sua morte, che sarà omaggiato attraverso l’arte e la letteratura

Durante la serata, avente come tema “La Calabria tra Comunicazione, Scienza e Religione”, saranno conferiti, come di consueto, premi e riconoscimenti a persone e associazioni che, con il loro impegno e la loro dedizione, hanno contribuito a valorizzare gli aspetti storici, culturali ed artistici della nostra terra, anche in tempo di pandemia.

E’ quanto si legge in una nota dei componenti dell’ associazione culturale “Un Anthurium per Francesco” presieduta dalla prof.ssa Giuditta Crupi Ruberto.

L’associazione offrirà ad ospiti e premiati una serata di intrattenimento completo di cultura, musica, arte, poesia e spiritualità.

I premi conferiti, disegnati e realizzati appositamente dal maestro ed artista vibonese Antonio La Gamba saranno:

Premio “Un Anthurium nel Cuore- Alla Memoria” a Padre Giovanni Vercillo, che ha dedicato gran parte della sua missione al convento dei padri Minimi di S. Francesco di Paola in Lamezia Terme Sambiase;

Premio “Un Anthurium nel Cuore- Sezione Scienza” allo scienziato lametino, in ambito biomedico-clinico, Salvatore Chirumbolo;

Premio “Un Anthurium nel Cuore- Per la Calabria” al giornalista vaticanista lametino Orazio Coclite, conosciuto in tutto il mondo;

Premio “Un Anthurium nel Cuore- Per Lamezia” alla Caritas Diocesana di Lamezia Terme.

Interverranno con il loro contributo letterario alla manifestazione il prof. Filippo D’Andrea, e il prof. Lucio Leone.

Nel corso della serata saranno nominati altri due soci onorari: la account manager della Grafichè editore Nella Fragale e la soprano Enza Mirabelli.

L’intrattenimento musicale sarà a cura del soprano Enza Mirabelli e del pianista Eugenio Aiello.