Un gol di Gallo permette al Sambiase di uscire indenne da Parghelia

Paolo Gallo allo scadere acciuffa un pareggio importantissimo per il Sambiase in una sfida contro una diretta pretendente alla vittoria del campionato

Una partita molto sofferta per i giallorossi, che vanno subito in svantaggio al 15′, grazie ad un rigore di Simonetti.

Il Sambiase però non si da per vinto e lotta fino all’ultimo secondo alla ricerca del pareggio, che trova grazie al suo bomber proprio sul finire del match.

Sambiase che grazie a questo pareggio si porta momentaneamente in vetta alla classifica, insieme allo stesso Parghelia e al Prasar, impegnato domani in casa con la Vigor 1919.

Dichiarazioni mister Neri: “Un pareggio arrivato allo scadere che premia gli sforzi della squadra. La partita è stata caratterizzata da due episodi, due momenti decisi da due giocatori di categoria, Nesci da una parte, bravo a procurarsi il calcio di rigore, Gallo dall’altra, infallibile sotto porta. Alla fine è un pareggio giusto. Abbiamo sofferto, lottato, siamo stati bravi a non perdere la testa, a rimanere concentrati. Nel secondo tempo la partita è stata molto maschia, noi avevamo grande foga per cercare il pareggio, loro volevano conservare il vantaggio ed è normale che ci siano stati tanti scontri. Non posso rimproverare nulla ai ragazzi che nonostante le assenze hanno lottato e non hanno mai tirato indietro la gamba”.

PARGHELIA-SAMBIASE 1-1

PARGHELIA: Bombai, Chiapparo, Araco S., Corigliano, Porcelli, Mazza, Calabria, Simonetti, Nesci, Contartese (23’ st Mari), La Rosa (31’ st De Leonardo). A disposizione: Cannitello, Ceravolo, Vasinton, Araco A., Fanelli, Tamburro, Carlino. Allenatore: Barbieri

SAMBIASE: Lucia, Miletta (19’ st Pilieci), Toscano (40’ st Scarpino), Morelli, Valente, Fortuna, Costa, Napoli (17’ st Gallo), Hanyn (10’ st Varrà), Angotti, Russo. A disposizione: Colacino, Tallari, Marrello. Allenatore: Neri

Marcatori: 15’ Simonetti rig. (P), 46’st Gallo (S)

Espulsi: 31’ st mister Neri (S), 38’ st Nesci per doppia ammonizione (P)

Ammoniti: Contartese, Calabria, Fanelli, Chiapparo, Fazzari (dirigente) per il Parghelia; Toscano, Valente, Lucia, Romagnuolo (viceallenatore) per il Sambiase