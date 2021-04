Una buona Vigor Lamezia cede il passo al Sersale

Vigor Lamezia che torna a casa da Sersale con l’amaro in bocca

Buona la prestazione della squadra biancoverde che meritava quantomeno il pareggio, avendo amministrato buona parte della gara.

Primo tempo

Al 9’ Ferrara in area di rigore salta due avversari e da posizione defilata impegna Parrottino, riprende Russo che mira l’incrocio dei pali ma l’estremo difensore giallorosso sventa ancora una volta.

Al 21′ Nestico’ parte in contropiede sulla trequarti si accentra e calcia dal limite, la sfera va di poco a lato.

Al 31′ vantaggio per i padroni di casa. Nestico’ serve sulla destra Menniti che crossa basso in area, sul secondo palo c’è Antonio Russo che da due passi insacca. (1-0)

Al 34′ Zuppardo di testa nell’area piccola colpisce debolmente e la palla va di poco a lato.

Al 36′ Nicola Russo controlla la sfera in area si accentra ma da buona posizione calcia centralmente e Parrottino si salva in tuffo.

Ancora Vigor Lamezia con Miliziano che al 41′ ci prova con un tiro cross dalla destra, Parrottino devia in angolo.

Secondo tempo

La Vigor Lamezia nonostante lo svantaggio non molla ed al 62’ crea l’ennesima occasione con Miliziano che dalla destra entra in area di rigore, ma il suo diagonale sfiora di poco il palo.

All’89’ il Sersale impegna Gentile con un tiro dal limite di Antonio Russo.

Al 94’ Gullo dal vertice dell’area calcia rasoterra e Parrottino salva il risultato.

“Abbiamo avuto sempre il controllo della gara ma quando in partite come questa non riesci a concretizzare le azioni prodotte è difficile rimediare” – queste le prime parole di Mister Vargas nel post gara- È mancata la zampata per fare goal, ma le occasioni migliori le ha create la Vigor Lamezia. Voglio fare i complimenti ai ragazzi perché hanno giocato come piace a me e sono sereno perché i risultati arriveranno. Analizzeremo la gara e lavoreremo sugli errori commessi e su quanto di buono abbiamo fatto”.

SERSALE – VIGOR LAMEZIA 1-0

SERSALE: Parrottino, Menniti, Scalise, Corosiniti, Nestico’ M. (73’ Zurlo), Leta (75’ Calio’),Russo, Tassoni, Costa, Arena (72’ Plati’), Schirripa. A disp. Russo, Torchia, Nistico’ G., Alfieri, Cristaudo, Talarico. All. G. Saladino

VIGOR LAMEZIA:

Gentile, Vitolo, Miliziano, Scozzafava (89’ Barrow),Carubini, Paviglianiti, Russo (73’ Martinez), Lugo Martinez, Zuppardo (54’ Gullo), Foderaro (73’ Zanghi),Ferrara (54’ Giaimo). A disp. Parisi, Scoppetta, Cucinotti, Amendola. All. J. Vargas

Ammoniti: Tassoni e Menniti (Sersale)