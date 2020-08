Unical: attivati info-point per matricole e studenti che hanno bisogno di assistenza

Nonostante le grandi difficoltà annesse alla pandemia in atto l’associazione SUD, con orgoglio, continua nell’incessante lavoro estivo di orientamento e supporto a favore delle aspiranti matricole, degli iscritti e delle famiglie che hanno bisogno di conoscere l’offerta formativa dell’Università della Calabria, avere informazioni su borse di studio, bandi e tasse e tanto altro ancora

Comunicato Stampa

Numerosi sono gli info-point attivati dall’associazione universitaria.

I ragazzi di Sud sono a disposizione delle future matricole anche a Bisignano, Spezzano Albanese, Terranova da Sibari, Tarsia, San Lorenzo del Vallo, Trebisacce, Crotone, Amantea, Cassano all’Ionio.

È quanto affermano il presidente dell’associazione SUD Andrea Pio Assunto ed il senatore accademico Antonio Maiolino che si congratulano “con i responsabili SUD all’orientamento Maria Rosaria Adduci e Gianluca Lione e con tutti i ragazzi impegnati in prima linea nel garantire questo importante servizio agli studenti. Non era scontato, data l’attuale situazione, garantire tutto ciò anche fuori dai cubi dell’Università della Calabria. Grazie all’innovativo format ibrido degli info point, che prevede l’assistenza a distanza i membri di SUD forniscono ai futuri studenti dell’ateneo di Arcavacata informazioni utili per la scelta del percorso di studi e il disbrigo pratiche per l’ammissione e per il diritto allo studio”.