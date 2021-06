Unioncamere Calabria, incontro con il candidato Presidente Nazionale

Algieri: “Sosteniamo la candidatura di Andrea Prete”

Comunicato stampa

Si è svolt o lo scorso 8 giugno presso la sede di Unioncamere Calabria, a Lamezia Terme, l’incontro di presentazione del candidato alla carica di Presidente di Unioncamere nazionale , unica candidatura , nella persona d i Andrea PRETE , già P residente della Camera di Commercio di Salerno e di Unioncamere Campania , e Vice Presidente Vicario di Unioncamere nazionale , che ha scelto Unioncamere Calabria, pres i eduta da Klaus Algieri , per il lancio della propria candidatura e l’avvio proprio dalla Regione C alabria, della campagna itinerante che toccherà tutta l’Italia, di presentazione del proprio progr a mma elettorale e di ascolto delle istanze dei territori e delle Camere.

L’Assem blea dei Presidenti per l’ elezion e è in calendario per il prossimo mese di luglio. A fare gli onori di casa è stato il Presidente di Unioncamere Calabria Klaus ALGIERI , che ha portato i saluti istituzionali , in rappresentanza delle Camere di C ommercio calabresi, e anche a nome del Presidente uscente di Unioncamere nazionale , Carlo Sangalli .

Il Presidente Algieri ha ringraziato il candidato Presidente Prete per la sensibilità dimostrata tangibilmente con la sua presenza .

S i tratta, infatti, della prima volta che Unioncamere Calabria accoglie presso la propria sede un candidato a lla carica di Presidente di Unioncamere nazionale, segnale particolarmente importante , di nuovo rilancio per il sistema camerale tutto , quale settore trainante , consi derato anche il difficile e delicato periodo storico emergenziale, che il sistema imprenditoriale e istituzionale sta attraversando . Sono intervenuti il Presidente della Camera di C ommercio di Reggio Calabria, Antonino Tramontana , il Commis sario della Camera di C ommercio di Catanzaro, Daniele Rossi , il Commis sario della Camera di C ommercio di Crotone, Alfio Pugliese , il Commis sario della Camera di C ommercio di Vibo Valentia, Sebastiano Caffo ; era altresì presen te il Segretario Gener ale di Unioncamere Calabr ia, Erminia Giorno .