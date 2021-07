Unione Giovani Commercialisti: Moraca nuovo Presidente

Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

Nel corso della tradizionale festa d’Estate dei Giovani Commercialisti lametini, svoltasi ieri in noto locale di Gizzeria lido, è stato presentato il nuovo Direttivo dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lamezia, eletto nell’ultima Assemblea degli iscritti e che rimarrà in carica per il triennio 2021-2023

Alla guida dei giovani commercialisti è stato proclamato all’unanimità Francesco Moraca (Presidente). A completare il Direttivo sono stati eletti: Carmela Mete (Vice-Presidente), Alberto Mercuri (Segretario), Alfredo Loiero (Tesoriere), Giovanna Torchia, Giuseppe Carchedi, Florinda Stefanizzi (Consiglieri).

L’assemblea degli unionisti lametini ha, inoltre, votato per il rinnovo del collegio dei Probiviri individuando in Pasqualino Arcuri il presidente, Stefano Carere e Claudia Talarico gli altri componenti.

Nell’ambito del neo Direttivo, il Presidente Moraca ha mantenuto per sé la delega relativa alla Formazione dei Tirocinanti, mentre sono state assegnate le seguenti deleghe: Rapporti con altre associazioni di categoria (dott.ssa Mete) , Stipula convenzioni con Privati (dott.ssa Torchia).

Al di fuori del Direttivo, è stati confermato Pasquale De Sensi come responsabile Organizzazione eventi.

Il Presidente Francesco Moraca dichiara “spero di meritare la fiducia di tutti i colleghi unionisti. Ho visto – continua – crescere l’associazione in questi anni in maniera esponenziale e ciò ha rappresentato per me una grande motivazione nell’accogliere questa sfida. Il mio operato si focalizzerà sull’accrescimento umano e professionale della categoria con continui incontri di formazione e convegni per stare al passo con gli aggiornamenti della professione. Infine – conclude – un doveroso pensiero va ai miei due “maestri “ il Dott. Antonio Careri e il Dott. Franco Talarico.

Il coordinatore regionale UGDCEC, nonché ex presidente dei giovani commercialisti lametini Leopoldo Bilotti esprime “congratulazioni al neo Presidente Moraca e al rinnovato Direttivo. Sono fiducioso – continua – che il nuovo consiglio proseguirà il percorso di crescita che ha condotto la nostra Associazione a divenire un punto di riferimento per il territorio”.

La presentazione del nuovo Direttivo è avvenuta alla presenza di Raffaele Loprete, Presidente dei Probiviri dell’UNGDCEC e dei Presidenti delle altre Unioni Calabresi. Erano, inoltre, presenti Fabio Massimiliano Canzoniere (delegato territoriale CNPADC) e Giovannella Famularo (Candidato Presidente al Consiglio dell’ODCEC di Lamezia Terme).