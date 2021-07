Unità navale della guardia di finanza affonda dopo un incendio a bordo

Incolumi i militari componenti l’equipaggio grazie anche alla loro pronta reazione e alla rapidità dei soccorsi

Alle 07:25 di questa mattina, a largo di Capo Bruzzano (RC), dopo un improvviso incendio sviluppatosi nel locale macchine, per cause tecniche da accertare, si è inabissato il G94 “Cappelletti”, un guardacoste di 27 metri in dotazione alla Sezione Operativa Navale di Crotone.

Nonostante il pronto intervento dell’equipaggio, non è stato possibile circoscrivere l’incendio e i Finanzieri a bordo, dopo i vani i tentativi di contenere le fiamme, hanno abbandonato l’unità trovando riparo sui mezzi di salvataggio in dotazione.

L’allarme è stato lanciato nell’immediatezza e sul posto sono intervenute unità navali della Guardia di Finanza e delle Capitaneria di Porto per prestare soccorso e circoscrivere la zona, così da contenere ogni possibile rischio per il traffico marittimo.

Sul posto stanno convergendo anche unità specializzate dei vigili del fuoco e degli enti antiinquinamento per circoscrivere ed eliminare eventuali conseguenze negative sotto l’aspetto ambientale.