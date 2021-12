All’Uniter incontro su “La stampa a Nicastro tra ‘800 e ‘900”

Si intitola “La stampa a Nicastro tra ‘800 e ‘900” la relazione che il prof. Lucio Leone terrà all’Uniter di Lamezia Terme domani, venerdì 3 dicembre

L’appuntamento, come sempre, è per le ore 17:00 in Via Misiani 4/bis.

Il tema, di grande interesse per la città, è stato trattato già ampiamente dallo storico Leone e dalla sua collega Filomena Stancati in un volume di recente pubblicazione: “La stampa periodica a Nicastro tra ‘800 e ‘900” (Calabria Letteraria Editrice, 2019)

Dalla sinossi: “Anche i vecchi fogli ingialliti e logori dei giornali di un tempo possono essere una fonte preziosa e alternativa, per favorire la conoscenza storica del nostro passato prossimo; dei documenti formidabili, per mettere meglio in luce le ansie e le problematiche sociali, le vicende e le dispute politiche, i caratteri culturali di una comunità, la cronaca di una città e del suo comprensorio. In questi campi tra loro eterogenei si sono mossi, con viva passione e caparbia volontà, gli autori del presente volume, ricostruendo così un secolo di storia della città di Nicastro (ora quartiere di Lamezia Terme) e del suo territorio attraverso il recupero, non sempre facile, e lo studio meticoloso dei periodici locali superstiti“