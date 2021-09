Un’ottima Promosport regola la Garibaldina: 2-0 il risultato

Al Rocco Riga di Lamezia Terme si disputa la seconda giornata del campionato di Promozione

In campo, opposti ai padroni di casa della Promosport, la Garibaldina.

Partenza a razzo dei biancazzurri che dopo 30 secondi sfiorano il vantaggio con Percia Montani.

Dopo due minuti, a seguito di un contrasto, il giocatore della Garibaldina Di Cello è costretto a lasciare il campo per un colpo allo zigomo. Il difensore giallorosso è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Ospiti che perdono uno dei giocatori più rappresentativi.

Al 13’ è ancora la squadra di casa a farsi pericolosa con Melina prima e Colosimo ma è bravo il portiere De Sio a sventare la minaccia.

Sono sempre i biancazzurri a tenere le redini del gioco, è brava la Garibaldina ad agire di rimessa.

Al 33’ scambio Percia Montani – Colosimo ma la palla si perde sul fondo.

Al 40’ Colosimo trova il corridoio giusto per Percia Montani ma l’attaccante perde l’attimo.

A tempo scaduto è Mascaro a segnare ma l’arbitro annulla per fuorigioco.

Nel secondo tempo Promosport a trazione anteriore, Morelli sostituisce infatti Mascaro con Russo.

Al 60’ arriva il vantaggio per i padroni di casa: traversone di Percia Montani, raccoglie di testa Colosimo che la piazza dove il portiere non può arrivare.

Subito dopo è Percia Montani a lasciare il campo per Villella.

Al 74’ la Promosport blinda il risultato: lancio dalle retrovie per Colosimo che mette al centro per Russo che indisturbato non può fare altro che mettere in rete il 2-0.

Forcing dei biancazzurri alla ricerca del tris ma è brava la difesa giallorossa a respingere ogni attacco. Finisce così 2-0 per i padroni di casa.

Ottima prova corale della Promosport, con Colosimo e Mercurio sugli scudi, che permette ai lametini di mantenere la testa della classifica. Nel prossimo turno i biancazzurri saranno di scena a Trebisacce.

PROMOSPORT – GARIBALDINA 2-0 (60’ Colosimo, 74’ Russo)

PROMOSPORT: Mercuri, Mascaro, Schirripa, Lorecchio, De Martino, Bruno, Melina, Scozzafava, Percia Montani, Colosimo, Mercurio. A disp. Gonzales, Porpora, Villella, Gagliardi, De De Fazio, Perri, Ventura, Riccelli, Russo. All. Morelli

GARIBALDINA: De Sio, Pascuzzi, Ianni, Casciaro, Di Cello, Ventura, Lanzo, Garofalo, Provenzano, Cittadino, Fazio. A disp. Rizzuto, Bonacci, Cappello, Colosimo, Vaccaro, D’Andrea, Scalise, Gigliotti, Marasco. All. Cipparrone