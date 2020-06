U.P.L. Sicurezza Reggio Calabria primo sindacato, in provincia per numeri, su facebook

Sembrava solo ieri, quel 20 gennaio, in cui un gruppo di amici ha dato vita a questa avventura, aprendo la Segreteria Provinciale di Reggio Calabria, su impulso del Segretario Generale Nazionale Lanzilli e con l’immancabile guida del Segretario Nazionale Manzo e del Coordinatore Regionale De Santis

Comunicato Stampa

Un gruppo di amici ai quali si sono aggiunti, da subito, tanti altri amici e colleghi, spesso giovanissimi, di cui andiamo orgogliosi, persone che non hanno, in questi quattro mesi, mai abbassato la testa, neppure di fronte a problemi che sembravano insormontabili.

Battaglie sempre molto seguite, dai colleghi della provincia, della regione, di tutta Italia, ma anche da colleghi di altri corpi e da tanta gente comune. Al punto che uno strumento semplice, come una pagina di Facebook, sia diventata epicentro della informazione in merito, e, in soli quattro mesi, riesca a primeggiare per numero di like, divenendo un punto di riferimento, con numeri importanti, per il settore.

“L’interesse è alto sul nostro operato da parte di tutta la comunità” ci informa il Coordinatore Regionale Tiziano De Santis “ed è una risposta bellissima a quanto stiamo facendo, senza sosta, da mesi”.

L’altra risposta, sempre positiva, viene dai numeri, con un trend di crescita costante, la quale, insieme alla nomina del Segretario Generale Provinciale Capozzi in Commissione Automezzi, non potrà che offrire, in un contesto sempre più confederale del pianeta sindacato, la possibilità di una azione sempre di più alto livello.

Il Coordinatore Regionale Tiziano De Santis