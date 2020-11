USB Calabria richiede incontro urgente al Ministro Boccia

L’USB Calabria scrive al Ministro Boccia per chiedere un incontro urgente in occasione della sua visita in Calabria lunedì

Di seguito la lettera:

Egregio Signor Ministro,

la Unione Sindacale di Base della regione Calabria-desidera porgerLe il benvenuto e l’augurio sincero di un buon lavoro, assicurandoLe la piena e fattiva collaborazione, nello spirito giustamente sollecitato dal Presidente della Repubblica, in un momento così drammatico per il nostro Paese, e per la Calabria.

Siamo con la presente a richiederLe un incontro interlocutorioe sicuramente breve,a seguito della sua venuta in Calabria il giorno 23 novembre alle ore11.00 circa, al fine di sottoporLe e consegnarLe un nostro documento,sulla precarietà diffusa nella nostraregione e chiederle di farsene portavocenel consiglio dei ministri; cosi come abbiamo già fatto con il ministro Provenzano.

Le chiediamo da subito, cortesemente, un incontro con l’auspicio che un esame congiunto sulle probatichecalabresi, non potrà che scaturire una ricchezza ulteriore per la nostra regione.

Con l’augurio di poterla incontrare a breve, La salutiamo distintamente.

p.il coordinamento USB Calabria