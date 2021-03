Vaccini anti-Covid, attiva la piattaforma di Poste italiane

Via libera al sistema di prenotazione online. Nella prima fase potranno accedere solo gli over 80. Spirlì: «Campagna più razionale»

Attivo da oggi il sistema di prenotazione online del vaccino anti-Covid, predisposto dalla struttura commissariale per l’emergenza pandemica e realizzato da Poste italiane.

Il via libera è arrivato al termine di un confronto tra il presidente della Regione Nino Spirlì, il commissario straordinario della Sanità, Guido Longo, la Protezione civile regionale – guidata dal direttore generale Fortunato Varone – e le aziende sanitarie della Calabria.

CHI PUÒ ACCEDERE

In questa prima fase, potranno accedere al sistema le persone con età superiore a 80 anni, comprese quelle nate nel 1941.

All’esito delle verifiche sul vaccino prodotto da Astrazeneca – effettuate dalle autorità sanitarie comunitarie e nazionali competenti – , si procederà a estendere la possibilità di prenotazione anche alle altre categorie previste dal Piano di vaccinazione nazionale.

La prenotazione potrà essere effettuata collegandosi all’indirizzo http://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it, che sarà raggiungibile anche attraverso il sito web della Regione Calabria e il portale www.rcovid19.it

IL CENTRO PIÙ VICINO

Il sistema di prenotazione consentirà di scegliere, tra i centri di vaccinazione attualmente disponibili sul territorio regionale, quello più vicino e quindi determinare l’appuntamento per la somministrazione. Per la prenotazione, oltre ai dati anagrafici, sarà necessaria anche la tessera sanitaria. In aggiunta alla piattaforma online, sarà possibile prenotarsi mediante un call center dedicato, telefonando al numero verde 800.009.966 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18 (escluso sabato e festivi).

SPIRLÌ: «DATI MIGLIORANO»

«L’attivazione della piattaforma di prenotazione online – dichiara il presidente Spirlì – ci permetterà di razionalizzare l’intero processo e di imprimere una accelerazione alla campagna vaccinale. Dopo una fase iniziale parecchio complicata, dovuta anche al caos relativo alle nomine dei commissari delle aziende e alle tante e storiche inefficienze della Sanità regionale, la Calabria sta recuperando il terreno perduto e i dati relativi alle immunizzazioni migliorano giorno dopo giorno».

«Oltre al sistema di prenotazione – aggiunge – , sono certo che riceveremo un grande aiuto anche dal team di pianificatori inviato, su mia formale richiesta, dalla struttura commissariale. Proprio ieri, il generale Figliuolo mi ha inoltre confermato la volontà di attivare altri cinque grandi centri vaccinali, che andranno a sommarsi ai 100 già presenti in regione. Sono pertanto abbastanza fiducioso rispetto a un miglioramento generale della campagna vaccinale in Calabria».

L’IMPEGNO DI POSTE ITALIANE

«Poste italiane – rende noto l’azienda, guidata dall’amministratore delegato Matteo Del Fante – ha messo a disposizione le proprie competenze, le strutture logistiche e informatiche, per contribuire alla realizzazione di una campagna vaccinale senza precedenti. La vaccinazione, quando sarà aperta a tutti coloro che ne faranno richiesta, dopo la prima fase dedicata alle categorie protette, potrà essere prenotata oltre che online e tramite call center, direttamente all’Atm Postamat, inserendo la propria tessera sanitaria o attraverso i palmari in dotazione ai portalettere».

Clicca qui per leggere le istruzioni per la prenotazione.