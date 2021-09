Vaccini: Gimbe, 59,4% dei calabresi ha completato il ciclo

Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

Nessuna dose a 18,3% over 50. In aumento casi su 100mila abitanti

CATANZARO. In Calabria, nella settimana 25-31 agosto, è stata registrata una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (254) e si evidenzia un aumento dei nuovi casi (8%) rispetto alla settimana precedente.

E’ quanto evidenza la Fondazione Gimbe nel suo monitoraggio settimanale del Covid.

Sopra la soglia di saturazione del 15% i posti letto in area medica (17%) mentre sono sotto la soglia del 10% i posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti Covid.

La popolazione che ha completato il ciclo vaccinale, secondo il monitoraggio Gimbe, è pari 59,4% (media Italia 63,9%) a cui aggiungere un ulteriore 5,8% (media Italia 8%) solo con prima dose. La popolazione over 50 che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari a 18,3% (media Italia 12,2%).

Riguardo ai nuovi casi dell’ultima settimana suddivisi, il numero maggiore, 167, è stato registrato nella provincia di Reggio di Calabria, seguita da Crotone (95), Vibo Valentia (89), Cosenza (75) e Catanzaro (35). (ANSA).