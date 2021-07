In miglioramento performance degli attualmente positivi al Covid

CATANZARO. In Calabria, nella settimana che va dal 30 giugno al 6 luglio, si registra una performance in miglioramento sui casi attualmente positivi per 100.000 abitanti, 140, e, al contempo, si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi rispetto alla settimana precedente del 44,8%.

Ampiamente sotto soglia di saturazione, i posti letto in area medica e terapia intensiva, 4%.

Lo rileva il monitoraggio settimanale condotto dalla Fondazione Gimbe.

Dai dati elaborati dalla Fondazione, la percentuale di popolazione calabrese che ha completato il ciclo vaccinale è pari a 32,3% a cui va aggiunto un ulteriore 23% solo con prima dose. La percentuale di popolazione over 80 che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 77,3% del totale mentre un ulteriore 5% ha avuto solo la prima dose.

La popolazione della fascia di età 70-79 anni che ha completato il ciclo vaccinale è pari, invece, al 60,8% con in più un ulteriore 23% solo con prima dose e i 60-69enni che hanno completato il ciclo vaccinale raggiungono il 48,9% della popolazione di quella fascia a cui aggiungere un ulteriore 28,5% solo con prima dose.

La percentuale di popolazione over 60 che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari a 19,4%. (ANSA).