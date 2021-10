Vaccino covid, Draghi: “Terza dose sarà necessaria”

Il premier: “Specialmente per certe categorie. Procederemo per importanza, fragilità, età”



“La terza dose sarà necessaria, per certe categorie”.

Il presidente del Consiglio Mario Draghi risponde così ad una domanda sulla terza dose del vaccino covid.

“La terza dose sarò necessaria. Da quel che si capisce e da quel che il ministro Speranza ha detto, sarà necessaria per certe categorie specialmente: come al solito si procederà in ordine di importanza, di fragilità, di vulnerabilità, di età, per differenti categorie”, dice il premier nella conferenza dopo il Consiglio europeo.

“I contagi sono molto più in salita in altri paesi europei. Finora in Italia i contagi sono maggiori rispetto a pochi giorni fa, bisogna capire se sono maggiori perché il numero di tamponi è aumentato o se è il prodotto di una diffusione. Noi abbiamo vaccinato di più rispetto ad altri paese europei e rispetto all’Inghilterra abbiamo mantenuto cautele come la mascherina e il distanziamento. I cittadini hanno fatto del loro meglio, con grande senso di responsabilità”, aggiunge.