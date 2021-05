Vaccino Covid: scienziati affermano di aver risolto il problema del coagulo di sangue

Scienziati tedeschi affermano di aver scoperto perché alcuni vaccini contro il coronavirus causano coaguli di sangue

I ricercatori hanno affermato che i vaccini Covid-19 che impiegano vettori di adenovirus – virus del raffreddore utilizzati per fornire materiale vaccinale – inviano parte del loro carico utile nel nucleo delle cellule.

Alcune delle istruzioni per produrre le proteine ​​del coronavirus possono essere interpretate male, provocando potenzialmente disturbi dei coaguli di sangue in un piccolo numero di destinatari, suggeriscono.

Johnson & Johnson e AstraZeneca sono stati collegati a coaguli di sangue rari ma gravi negli ultimi mesi. Ciò ha portato alcuni paesi come Danimarca, Norvegia e Austria, a cessare l’uso del jab, mentre altri ne hanno limitato l’uso agli anziani.

Nel Regno Unito il vaccino AstraZeneca è stato collegato a 309 casi di coagulazione e 56 morti su 33 milioni di somministrazioni.

Il dottor Rolf Marschalek, professore alla Goethe University che ha condotto lo studio, ritiene che dopo essere entrati nel nucleo, parti della proteina spike si uniscano o si dividano e creino versioni mutanti che non sono in grado di legarsi alla membrana cellulare.

Questi poi entrano nel corpo e innescano i rari coaguli di sangue.

Marschalek ha dichiarato al Financial Times che il processo è diverso con i vaccini a mRNA, come quelli prodotti da Pfizer e Moderna, perché il materiale genetico della proteina spike viene inviato direttamente al fluido cellulare e non entra nel nucleo.

Il documento, che non è stato ancora esaminato dagli esperti, suggerisce anche che coloro che fanno vaccini utilizzando vettori di adenovirus potrebbero alterare la sequenza della proteina spike “per evitare reazioni indesiderate e aumentare la sicurezza di questi prodotti farmaceutici”.

Johnson & Johnson, in una dichiarazione inviata via e-mail a Reuters, ha dichiarato: “Stiamo sostenendo la continua ricerca e analisi di questo raro evento mentre lavoriamo con esperti medici e autorità sanitarie globali. Non vediamo l’ora di rivedere e condividere i dati non appena saranno disponibili.”

AstraZeneca ha rifiutato di commentare.