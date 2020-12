Vaccino Italia, domenica prima dose a infermiera Spallanzani

Sarà un’infermiera a ricevere la prima dose del vaccino anti-Covid

La somministrazione del siero è in programma domenica 27 dicembre all’Inmi Spallanzani di Roma, per il V-Day che partirà in contemporanea in tutta Europa. Lo si apprende da fonti della Regione Lazio.

In particolare, saranno “una infermiera, due medici, un operatore socio-sanitario e una ricercatrice” le prime 5 persone a cui verrà somministrato il vaccino anti-Covid domenica 27 dicembre, nella giornata del V-Day allo Spallanzani”, come precisa in una nota la direzione dell’Inmi Spallanzani di Roma. Le 5 persone sono tutte dipendenti dell’Istituto.

GALLI – “Il 27 dicembre sarò uno dei primi a fare il vaccino qui in Lombardia. Il messaggio forte è chiaro è ‘arriva il vaccino e io me lo faccio subito'”. Il professor Massimo Galli, direttore del reparto malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, domenica riceverà il vaccino contro il coronavirus.

“E’ corretto dare un segnale forte e chiaro. Il punto non è vaccinare i vecchi babbioni come me, il punto diventa l’estensione della vaccinazione a tutta la popolazione”, dice a L’aria che tira. Lo farebbe davanti alle telecamere per sensibilizzare l’opinione pubblica? “Non so come succederà esattamente, spero non si arrivi a nulla di spettacolarizzato e grottesco”, dice Galli.