Valeria Mancusi vince il concorso Miss Universe Calabria 2021

La Calabria ha eletto Miss Universe 2021, la solare Valeria Mancusi, una Italo-Colombiana, che trascorre la sua quotidianità tra Soverato e Cicala, citta di origine paterna

Valeria 22 anni , alta 1.80, nata a Soverato dove ha seguito gli studi di scuola media inferiore, proseguiti poi in Colombia per il Diploma di Gestione Imprese, sempre sorridente e laboriosa, ha due sogni nel cassetto, “ lasciare un segno ai posteri mediante le sue poesie che scrivo si da piccola ed avere una famiglia, almeno due figli ed una vita circondata d’amore”, resterà in carica fino al 2022, momento in cui consegnerà la corona alla nuova reginetta.

Grande soddisfazione per le Agenti del Concorso, Loredana Grillo e Rosalba Catracchia della stessa Associazione Alchimie Glamour e di tutto il Consiglio Direttivo, del partner tecnico General Manager Girolamo Zito della Camo Fashion, del promoter Tommaso Perrone, editore di Vetrine di Calabria, e di Marina Audia, segretaria del coord. organizzativo.

Un percorso iniziato tra grandi difficoltà, visto il momento epocale non dei migliori, ma con tenacia e fiducia si sono potute realizzare le selezioni di: Marina di Gioiosa, ospiti una intera giornata di Caramella Beach ed evento conclusivo presso il maestoso Parco dei Principi; di Santa Caterina sullo Ionio nell’incantevole Riva del Sol, un posto orientale ed esclusivo che ti consente di vivere l’Indonesia e la Thailandia a due passi da casa; di Altomonte presso l’Anfiteatro Belluscio, nel cuore della città, dove l’Amministrazione Comunale nella persona del sindaco Gianpietro Coppola e del Consigliere Giuseppe Capparelli, eccezionale gancio di trait d’ union e tutti gli abitanti, che ci hanno fatto sentire a casa, in particolare grazie all’ accoglienza di MariaFrancesca e Francesco Spizziri e di tutto il loro staff; per finire nella storica location del Hotel 501, della famiglia Sabatino Franco, Domenico e Gabriele, che hanno messo a disposizione per le 12 Miss finaliste l’intera struttura, per due giorni intensi.

I momenti che hanno preceduto la fascia di Miss Universe Calabria per Valeria Mancusi, sono stati davvero tanti e degni di rilievo per l’aspetto solidale e umanitario, artistico, canoro.

Il percorso è iniziato con un Workshop di portamento a cura della Prof. Stefania Coralluzzo, 42 anni di esperienza nel settore, nonché Regista e Coreografa della serata finale, nella sala Moonlight; alcune pause dedicate a passeggiate, degustazioni gastronomiche e shooting tra le bellezze artistiche di Vibo Valentia e Pizzo; cena di beneficenza a favore dell’Afghanistan, in collaborazione con Lions Club di Vibo Valentia Pres. Biagio Mazza, Lions Club di Roccella Jonica Pres. Antonio Bagnato, del Presidente di Circoscrizione Massimo Serrano’, con la partecipazione del Past Governatore Antonio Fuscaldo, Ali Barati che ha donato un tappeto per riffa di beneficenza, molti altri esponenti dei Lions Club Calabria; Protezione Civile Augustus con centro di raccolta abbigliamento per le persone meno fortunate; Sfilata Mostra con le realizzazioni del Maestro orafo Gerardo Sacco, conosciuto in tutto l’universo della bellezza e della moda, che ha impreziosito una parte della serata spiegando uno per uno, la storia ed il significato del gioiello più che altro opere d’arte da indossare, ed un cadeau da sogno per le due finaliste Valeria Mancusi e Claudia Pelucchini, un gioiello appositamente realizzato con tanto di dedica alla prima e seconda classificata; le spose di Aldo Gentile, Haute Couture rinomato e appassionato sin da bambino del mondo della moda , che ha offerto ed incoronato personalmente la Miss Universe Calabria; il Maestro Soprano Mariateresa Ionadi, che con la Sua voce riesce ad incantare e cristallizzare momenti magici, qualunque sia la location, una stanza, un parco, un Teatro d’opera; l’attore Fabio Rondinelli, che ha presentato la sua ultima partecipazione nel film andato in onda in questi giorni su Canale 5, “ VIVA GLI SPOSI”, in esclusiva per Miss Universe Calabria la pre preview della collezione 2022 di NUALY, moda Daily e Glamour con fantasie e abbinamenti di colori da emozionare, i costumi per l’outfit in costume di Malizia Satriano, lasciati in omaggio alle ragazze come ricordo della finale 2021.

Un plauso alla giuria formata da sette persone super partes che con spirito professionale sportivo e tecnico, hanno fornito la classifica finale di 12 bellezze, di cui sette avranno diritto di partecipare alla prefinale di Roma il prossimo 20 settembre; grazie al Notaio Maria Stella Tigani, Biagio Mazza, Francesco Mio, Leonardo Rago, Aldo Gentile, Anna Casaverde, Fabio Rondinelli.

Bellezza, cultura, arte, moda, musica, promozione del territorio, attività per il bene sociale della comunità globale, degustazione enogastronomica, Flower design del concorso Angela Crupi, coreografie coordinamento e referente delle Miss Rosalba Catracchia, Videomaker e fotografi Danilo Scalise, Giuseppe Fazzolari, Marco Gigliotti, Luigi Sirimarco, Aldo Pepe.